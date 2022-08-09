Ксения считает, что красота и спорт — совместимые вещи Фото предоставлено читательницей Ксенией

Жительница Екатеринбурга Ксения, участвовавшая в велозаезде в короткой юбке, рассказала URA.RU, что это спортивная форма. Ее сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.

«Это спортивные юбка-шорты, между прочим, специально сшитые для конкурса „Мисс велогород“ — городского конкурса красоты и спорта. Нас было 40 участниц, и мы в таких юбках катались по городу на велосипедах» — поделилась Ксения.

Также она добавила, что заняла в велозаезде в честь Дня строителя третье место среди девушек на дистанции 28 км. Более того, на следующий день пробежала 42,2 км в рамках марафона «Европа — Азия». Своим видом спортсменка хочет разрушить стереотип, что спорт и красота несовместимы. «Можно быть спортивной, упертой, целеустремленной и оставаться женственной, яркой и красивой», — добавляет Ксения. Сейчас она готовится к очередной триатлонной гонке на полужелезной дистанции, включающей несколько дисциплин: плавание (1,9 км), велозаезд (90 км) и бег (21,1 км).

Ранее URA.RU сообщало, что Ксения эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости свердловчане поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде.

Спортсменка рассказывает, что юбку сшили еще несколько лет назад для конкурса «Мисс велогород» Фото предоставлено Ксенией

На следующий день после велозаезда спортсменка приняла участие в марафоне «Европа — Азия» Фото предоставлено Ксенией

Девушка старается выбирать яркие и женственные наряды для спортивных мероприятий Фото предоставлено Ксенией