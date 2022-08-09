МИД Тайваня: Китай готовится к вторжению

09 августа 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Министр считает, что КНР не смогут напугать Тайвань своими учениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай использует военные учения, которые были протестом против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, для подготовки к вторжению на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе. «Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань. Они проводят крупномасштабные военные учения и запуски ракет, а также кибератаки, дезинформацию и экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух на Тайване», — приводит слова Ву издание Reuturs. Министр отмечает, что дата вторжения на Тайвань Китаем еще неизвестна, однако Тайвань не будет запуган, «даже если учения продолжаются, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива». Он призвал другие страны к международной поддержке, чтобы помешать Китаю эффективно контролировать пролив. Ранее в Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после учений с боевой стрельбой. По их словам, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань.

Китай использует военные учения, которые были протестом против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, для подготовки к вторжению на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе. «Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань. Они проводят крупномасштабные военные учения и запуски ракет, а также кибератаки, дезинформацию и экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух на Тайване», — приводит слова Ву издание Reuturs. Министр отмечает, что дата вторжения на Тайвань Китаем еще неизвестна, однако Тайвань не будет запуган, «даже если учения продолжаются, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива». Он призвал другие страны к международной поддержке, чтобы помешать Китаю эффективно контролировать пролив. Ранее в Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после учений с боевой стрельбой. По их словам, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань.