МИД Тайваня: Китай готовится к вторжению

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Министр считает, что КНР не смогут напугать Тайвань своими учениями Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай использует военные учения, которые были протестом против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, для подготовки к вторжению на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе.

«Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань. Они проводят крупномасштабные военные учения и запуски ракет, а также кибератаки, дезинформацию и экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух на Тайване», — приводит слова Ву издание Reuturs.

Министр отмечает, что дата вторжения на Тайвань Китаем еще неизвестна, однако Тайвань не будет запуган, «даже если учения продолжаются, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива». Он призвал другие страны к международной поддержке, чтобы помешать Китаю эффективно контролировать пролив.

Ранее в Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после учений с боевой стрельбой. По их словам, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань.

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Китай использует военные учения, которые были протестом против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, для подготовки к вторжению на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе. «Китай использовал учения в своей военной стратегии для подготовки к вторжению на Тайвань. Они проводят крупномасштабные военные учения и запуски ракет, а также кибератаки, дезинформацию и экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух на Тайване», — приводит слова Ву издание Reuturs. Министр отмечает, что дата вторжения на Тайвань Китаем еще неизвестна, однако Тайвань не будет запуган, «даже если учения продолжаются, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива». Он призвал другие страны к международной поддержке, чтобы помешать Китаю эффективно контролировать пролив. Ранее в Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после учений с боевой стрельбой. По их словам, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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