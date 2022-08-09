Полпред Якушев и три губернатора УрФО прилетят в ХМАО

09 августа 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Ожидается, что вместе с Владимиром Якушевым на закрытие форума «УТРО» приедут три уральских губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в регион также прибудут губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщил источник в полпредстве. «На форум „УТРО“ прилетит Якушев, как раз к закрытию. Он пообщается с участниками форума, примет участие в торжественных мероприятиях. Вместе с ним на площадках „УТРА“ будут Моор, Артюхов и Куйвашев и, конечно, Комарова, как глава региона», — сообщил URA.RU инсайдер. В уральском полпредстве официально приезд Якушева в ХМАО не комментируют, но губернатор ХМАО Наталья Комарова эксклюзивно рассказала URA.RU, что полпреда действительно ждут. Тем временем в правительстве ЯНАО подтвердили планы Артюхова приехать на закрытие форума «УТРО», как и представители губернатора Куйвашева. «Евгений Владимирович приглашен», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Свердловской области. По поводу возможного приезда на форум губернатора Тюменской области Александра Моора агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается, но источник в политтусовке региона подтвердил планы Моора посетить Югру. Ранее URA.RU также рассказывало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы скорректировали рабочие графики и не смогли раньше прилететь на молодежный форум «УТРО», как планировалось ранее — 2 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в регион также прибудут губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщил источник в полпредстве. «На форум „УТРО“ прилетит Якушев, как раз к закрытию. Он пообщается с участниками форума, примет участие в торжественных мероприятиях. Вместе с ним на площадках „УТРА“ будут Моор, Артюхов и Куйвашев и, конечно, Комарова, как глава региона», — сообщил URA.RU инсайдер. В уральском полпредстве официально приезд Якушева в ХМАО не комментируют, но губернатор ХМАО Наталья Комарова эксклюзивно рассказала URA.RU, что полпреда действительно ждут. Тем временем в правительстве ЯНАО подтвердили планы Артюхова приехать на закрытие форума «УТРО», как и представители губернатора Куйвашева. «Евгений Владимирович приглашен», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Свердловской области. По поводу возможного приезда на форум губернатора Тюменской области Александра Моора агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается, но источник в политтусовке региона подтвердил планы Моора посетить Югру. Ранее URA.RU также рассказывало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы скорректировали рабочие графики и не смогли раньше прилететь на молодежный форум «УТРО», как планировалось ранее — 2 августа.