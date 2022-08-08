На форуме «Армия-2022» покажут бесшумный трактор из Кургана

09 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Техникой «Кургандормаш» заинтересовались в Минобороны России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бесшумным трактором с электроприводом, который произвел курганский завод «Кургандормаш», заинтересовалось Минобороны России. Прототип уникальной спецтехники планируют показать на международной выставке «Армия-2022». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проектного офиса НОЦ Курганского государственного университета Олег Филистеев. «В рамках участия в научно-образовательном центре (НОЦ) „Кургандормаш“ изобрел прототип дорожной техники с электроприводом и электромиссией. Трактор бесшумный и безвыхлопный. Наш завод представит его на выставке „Армия-2022“. По этой технике есть интерес у Минобороны РФ. Шойгу лично заинтересован. Возможно даже, что этот трактор они приобретут себе», — сказал Филистеев. Еще одним преимуществом современного трактора является то, что на него можно установить любое навесное оборудование, которое используется в дорожно-коммунальной технике. Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в Московской области. Организатором выставки выступает Минобороны России. Ранее URA.RU писало, что на выставке «Армия-2022» курганский завод военной техники представит на «Армии-2022» роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Это совместная разработка «Курганмашзавода» и научно-исследовательского института «Сигнал». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет больше не опираться на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бесшумным трактором с электроприводом, который произвел курганский завод «Кургандормаш», заинтересовалось Минобороны России. Прототип уникальной спецтехники планируют показать на международной выставке «Армия-2022». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проектного офиса НОЦ Курганского государственного университета Олег Филистеев. «В рамках участия в научно-образовательном центре (НОЦ) „Кургандормаш“ изобрел прототип дорожной техники с электроприводом и электромиссией. Трактор бесшумный и безвыхлопный. Наш завод представит его на выставке „Армия-2022“. По этой технике есть интерес у Минобороны РФ. Шойгу лично заинтересован. Возможно даже, что этот трактор они приобретут себе», — сказал Филистеев. Еще одним преимуществом современного трактора является то, что на него можно установить любое навесное оборудование, которое используется в дорожно-коммунальной технике. Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в Московской области. Организатором выставки выступает Минобороны России. Ранее URA.RU писало, что на выставке «Армия-2022» курганский завод военной техники представит на «Армии-2022» роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Это совместная разработка «Курганмашзавода» и научно-исследовательского института «Сигнал». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет больше не опираться на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.