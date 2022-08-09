Свердловское МЧС экстренно предупредило о шторме, ливне и граде

Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные дожди и ливни, крупный град Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Синоптики прогнозируют шторм, сильный ветер, дожди, ливни и град в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 9 и 10 августа, местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные дожди и ливни, крупный град. МЧС призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщает ведомство.

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