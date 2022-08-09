Свердловское МЧС экстренно предупредило о шторме, ливне и граде

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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, зонт, ливень, потоп, дождь
Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные дожди и ливни, крупный град Фото:

Синоптики прогнозируют шторм, сильный ветер, дожди, ливни и град в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 9 и 10 августа, местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные дожди и ливни, крупный град. МЧС призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что на город Серов обрушился мощный ураган и град. На кадрах, снятых читательницей агентства заметно, что за окном бушует шквалистый ветер.

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Синоптики прогнозируют шторм, сильный ветер, дожди, ливни и град в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, 9 и 10 августа, местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 м/с, сильные дожди и ливни, крупный град. МЧС призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что на город Серов обрушился мощный ураган и град. На кадрах, снятых читательницей агентства заметно, что за окном бушует шквалистый ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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