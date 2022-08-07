Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО

07 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Смог от пожаров накрыл Тюмень, а ранее и Тобольск Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень накрыл смог, окутавший ранее Тобольск. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары. В ГУ МЧС по Тюменской области сотруднику URA.RU подтвердили эту информацию. «Даже неба не видно, только белый туман. Наверное от пожаров в Югре, но при этом не воняет», — сообщил очевидец URA.RU. Агентству подтвердили теорию о происхождении смога. «В Тюмень смог пришел из ХМАО», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск также окутал смог. При этом местные жители начали страдать от запаха гари. Причиной стали лесные пожары в ХМАО, где из-за этого ввели режим ЧС и начали привлекать авиацию из Тюмени. В Роспотребнадзоре Югры при этом заявили, что воздух соответствует гигиеническим нормативам.

Тюмень накрыл смог, окутавший ранее Тобольск. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары. В ГУ МЧС по Тюменской области сотруднику URA.RU подтвердили эту информацию. «Даже неба не видно, только белый туман. Наверное от пожаров в Югре, но при этом не воняет», — сообщил очевидец URA.RU. Агентству подтвердили теорию о происхождении смога. «В Тюмень смог пришел из ХМАО», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск также окутал смог. При этом местные жители начали страдать от запаха гари. Причиной стали лесные пожары в ХМАО, где из-за этого ввели режим ЧС и начали привлекать авиацию из Тюмени. В Роспотребнадзоре Югры при этом заявили, что воздух соответствует гигиеническим нормативам.