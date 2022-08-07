Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО

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Смог от пожаров накрыл Тюмень, а ранее и Тобольск Фото:

Тюмень накрыл смог, окутавший ранее Тобольск. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары. В ГУ МЧС по Тюменской области сотруднику URA.RU подтвердили эту информацию.

«Даже неба не видно, только белый туман. Наверное от пожаров в Югре, но при этом не воняет», — сообщил очевидец URA.RU. Агентству подтвердили теорию о происхождении смога. «В Тюмень смог пришел из ХМАО», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск также окутал смог. При этом местные жители начали страдать от запаха гари. Причиной стали лесные пожары в ХМАО, где из-за этого ввели режим ЧС и начали привлекать авиацию из Тюмени. В Роспотребнадзоре Югры при этом заявили, что воздух соответствует гигиеническим нормативам.

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Тюмень накрыл смог, окутавший ранее Тобольск. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары. В ГУ МЧС по Тюменской области сотруднику URA.RU подтвердили эту информацию. «Даже неба не видно, только белый туман. Наверное от пожаров в Югре, но при этом не воняет», — сообщил очевидец URA.RU. Агентству подтвердили теорию о происхождении смога. «В Тюмень смог пришел из ХМАО», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск также окутал смог. При этом местные жители начали страдать от запаха гари. Причиной стали лесные пожары в ХМАО, где из-за этого ввели режим ЧС и начали привлекать авиацию из Тюмени. В Роспотребнадзоре Югры при этом заявили, что воздух соответствует гигиеническим нормативам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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