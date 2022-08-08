Курганцы жалуются на стройку пятизвездочной гостиницы. Фото

09 августа 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Ранее между забором и дорогой была полоса тротуара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для постройки пятизвездочной гостиницы тротуар на улице Володарского обнесли забором. Об этом рассказали читатель URA.RU и пользователь соцсети «ВКонтакте». «Не, ну это конечно наглость. Зато строится гостиница возле консультативной поликлиники. Они вообще имеют на это право, закрывать забором тротуар?» — возмутился подписчик группы «Топчик 45 Курган» Вадим Валеев. Читатель URA.RU подтвердил, что забором обнесли тротуар с улицы Володарского, а на ул. Куйбышева между забором и газоном, по его словам, осталась небольшая полоса тротуара. Рабочие рассказали ему, что поставили забор для безопасности, и предложили пользоваться тротуаром на другой стороне улицы. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться по номеру телефона застройщика, указанному на заборе. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Пятизвездочную гостиницу начали строить в конце 2021 года. Планируется, что здание будет готово к концу 2023 года. Пешеходам и велосипедистам приходится передвигаться по дороге Фото: читатель URA.RU Тротуар огородили забором 9 августа Фото: читатель URA.RU Со стороны ул. Куйбышева между забором и газоном есть узкий тротуар Фото: читатель URA.RU

В Кургане для постройки пятизвездочной гостиницы тротуар на улице Володарского обнесли забором. Об этом рассказали читатель URA.RU и пользователь соцсети «ВКонтакте». «Не, ну это конечно наглость. Зато строится гостиница возле консультативной поликлиники. Они вообще имеют на это право, закрывать забором тротуар?» — возмутился подписчик группы «Топчик 45 Курган» Вадим Валеев. Читатель URA.RU подтвердил, что забором обнесли тротуар с улицы Володарского, а на ул. Куйбышева между забором и газоном, по его словам, осталась небольшая полоса тротуара. Рабочие рассказали ему, что поставили забор для безопасности, и предложили пользоваться тротуаром на другой стороне улицы. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться по номеру телефона застройщика, указанному на заборе. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Пятизвездочную гостиницу начали строить в конце 2021 года. Планируется, что здание будет готово к концу 2023 года.