08 августа 2022

Курганцы жалуются на стройку пятизвездочной гостиницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Куйбышева, дом 44. Курган , улица куйбышева 44
Ранее между забором и дорогой была полоса тротуара Фото:

В Кургане для постройки пятизвездочной гостиницы тротуар на улице Володарского обнесли забором. Об этом рассказали читатель URA.RU и пользователь соцсети «ВКонтакте».

«Не, ну это конечно наглость. Зато строится гостиница возле консультативной поликлиники. Они вообще имеют на это право, закрывать забором тротуар?» — возмутился подписчик группы «Топчик 45 Курган» Вадим Валеев.

Читатель URA.RU подтвердил, что забором обнесли тротуар с улицы Володарского, а на ул. Куйбышева между забором и газоном, по его словам, осталась небольшая полоса тротуара. Рабочие рассказали ему, что поставили забор для безопасности, и предложили пользоваться тротуаром на другой стороне улицы. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться по номеру телефона застройщика, указанному на заборе. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

Пятизвездочную гостиницу начали строить в конце 2021 года. Планируется, что здание будет готово к концу 2023 года.

Пешеходам и велосипедистам приходится передвигаться по дороге
Фото:
Тротуар огородили забором 9 августа
Фото:
Со стороны ул. Куйбышева между забором и газоном есть узкий тротуар
Фото:

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В Кургане для постройки пятизвездочной гостиницы тротуар на улице Володарского обнесли забором. Об этом рассказали читатель URA.RU и пользователь соцсети «ВКонтакте». «Не, ну это конечно наглость. Зато строится гостиница возле консультативной поликлиники. Они вообще имеют на это право, закрывать забором тротуар?» — возмутился подписчик группы «Топчик 45 Курган» Вадим Валеев. Читатель URA.RU подтвердил, что забором обнесли тротуар с улицы Володарского, а на ул. Куйбышева между забором и газоном, по его словам, осталась небольшая полоса тротуара. Рабочие рассказали ему, что поставили забор для безопасности, и предложили пользоваться тротуаром на другой стороне улицы. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться по номеру телефона застройщика, указанному на заборе. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Пятизвездочную гостиницу начали строить в конце 2021 года. Планируется, что здание будет готово к концу 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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