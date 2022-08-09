Свердловские врачи выполняют уникальную операцию на младенцах

Детские врачи выполняют коррекцию редкой патологии двенадцатиперстной кишки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи Областной детской клинической больницы единственные в регионе выполняют щадящую коррекцию редкой патологии двенадцатиперстной кишки у новорожденных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

«Малоинвазивную технологию в больнице внедрили в 2020 году. За это время медики выполнили более 20 подобных операций. Врожденная высокая кишечная непроходимость — абсолютно корригируемый порок развития. Учитывая преимущества минимально инвазивных оперативных вмешательств, медики стараются развивать данное направление в неонатальной хирургии», — сказано в сообщении ДИПа.

Подобное заболевание встречается не реже одного случая на 7-10 тысяч новорожденных. «После появления на свет ребенку проводятся обследования, на основании которых подтверждается необходимость хирургической коррекции. Обычно атрезия оперируется не позднее суток после рождения», — передает слова заведующего хирургическим отделением №2 ОДКБ Владислава Чудакова ДИП.

Ранее агентство писало, что тюменский врач Альберт Суфианов и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова стали обладателем премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией. «Призвание» — главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег.

Борьба с детскими заболеваниями является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Проект реализуется в Свердловской области при активной поддержке правительства региона, медицинского сообщества и губернатора Евгения Куйвашева.

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