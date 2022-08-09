Niletto оголился перед фанатками и заставил парней подтягиваться. Видео, фото

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая прошла в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там он устроил несколько конкурсов: например, заставил парней повиснуть на перекладине на время. Победитель получил банку протеина. Также артист разыграл пару кроссовок. Эти сцены войдут в основу одноименного документального фильма Niletto. Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии.

«В Екатеринбурге прошли съемки документального фильма с участием группы Niletto. Работа над фильмом продолжается больше года. Сейчас киносъемочная команда работает на Урале, чтобы снять артистов и их окружение, локации и среду, где ребята жили, взрослели, до популярности», — сказано в сообщении.

Режиссер картины Станислав Сорокин ездил с группой по всем концертам. «Это фильм о дружбе, о взаимовыручке, о взаимосвязи внутри коллектива. О том, какой могла бы быть жизнь ребят, если бы они не отдали свою жизнь музыке», — передает слова режиссера фильма Станислава Сорокина Свердловская киностудия.

Завершены съемки эпизодов в Полевском и других городах области. «Сейчас снимается основная часть фильма. Съемки продлятся до сентября. Потом киносъемочная группа вместе с героями вернется в Москву», — отметили в культурном учреждении.

Ранее агентство писало, что встреча с фанатами не прошла без инцидента. Артист разозлился на поклонников, которые пришли сфотографироваться с любимым музыкантом. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы.

Съемки эпизода для полнометражного документального фильма Niletto Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Съемки эпизода для полнометражного документального фильма Niletto Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Артист провел тренировку в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Съемки про Niletto прошли в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU