Niletto оголился перед фанатками и заставил парней подтягиваться. Видео, фото

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая прошла в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там он устроил несколько конкурсов: например, заставил парней повиснуть на перекладине на время. Победитель получил банку протеина. Также артист разыграл пару кроссовок. Эти сцены войдут в основу одноименного документального фильма Niletto. Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии.
«В Екатеринбурге прошли съемки документального фильма с участием группы Niletto. Работа над фильмом продолжается больше года. Сейчас киносъемочная команда работает на Урале, чтобы снять артистов и их окружение, локации и среду, где ребята жили, взрослели, до популярности», — сказано в сообщении.
Режиссер картины Станислав Сорокин ездил с группой по всем концертам. «Это фильм о дружбе, о взаимовыручке, о взаимосвязи внутри коллектива. О том, какой могла бы быть жизнь ребят, если бы они не отдали свою жизнь музыке», — передает слова режиссера фильма Станислава Сорокина Свердловская киностудия.
Завершены съемки эпизодов в Полевском и других городах области. «Сейчас снимается основная часть фильма. Съемки продлятся до сентября. Потом киносъемочная группа вместе с героями вернется в Москву», — отметили в культурном учреждении.
Ранее агентство писало, что встреча с фанатами не прошла без инцидента. Артист разозлился на поклонников, которые пришли сфотографироваться с любимым музыкантом. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы.
Съемки эпизода для полнометражного документального фильма Niletto
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Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая прошла в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там он устроил несколько конкурсов: например, заставил парней повиснуть на перекладине на время. Победитель получил банку протеина. Также артист разыграл пару кроссовок. Эти сцены войдут в основу одноименного документального фильма Niletto. Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии. «В Екатеринбурге прошли съемки документального фильма с участием группы Niletto. Работа над фильмом продолжается больше года. Сейчас киносъемочная команда работает на Урале, чтобы снять артистов и их окружение, локации и среду, где ребята жили, взрослели, до популярности», — сказано в сообщении. Режиссер картины Станислав Сорокин ездил с группой по всем концертам. «Это фильм о дружбе, о взаимовыручке, о взаимосвязи внутри коллектива. О том, какой могла бы быть жизнь ребят, если бы они не отдали свою жизнь музыке», — передает слова режиссера фильма Станислава Сорокина Свердловская киностудия. Завершены съемки эпизодов в Полевском и других городах области. «Сейчас снимается основная часть фильма. Съемки продлятся до сентября. Потом киносъемочная группа вместе с героями вернется в Москву», — отметили в культурном учреждении. Ранее агентство писало, что встреча с фанатами не прошла без инцидента. Артист разозлился на поклонников, которые пришли сфотографироваться с любимым музыкантом. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы.