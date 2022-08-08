Глава тюменского депздрава развеяла слухи о вакцинации от COVID

Вакцинация от коронавируса останется бесплатной для всех граждан РФ, проживающих в Тюменской области. Об этом глава регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила журналистам. Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что прививки от COVID-19 для тюменцев стали платными.
«Надо уже закончить эту тему раз и навсегда. Для всех жителей Тюмени и Тюменской области, для каждого гражданина Российской Федерации, для кого показана вакцинация: это дети старше 12 лет, это взрослые. Особенно, люди с хронической патологией, возрастной контингент. Вакцинация для граждан РФ — бесплатна», — заявила Логинова журналистам программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион-Тюмень».
Она добавила, что Тюменская область полностью готова к новой волне коронавируса. В регионе есть опытные врачи, необходимый запас медикаментов. При ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом, будут развернуты моногоспитали и расширен коечный фонд.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменских медиков предупредили о надвигающейся волне коронавируса. Кроме этого, у крупнейших ТРЦ областного центра возобновили работу мобильные пункты вакцинации.
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