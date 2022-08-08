Власти ХМАО намерены потушить лесные пожары к концу недели

09 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО намерены потушить лесные пожары к концу недели Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Власти ХМАО рассчитывают, что смогут изменить тяжелую ситуацию с лесными пожарами в регионе к концу текущей недели. Об этом журналисту URA.RU рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев. «Ситуация не продлится до сентября. До конца этой недели мы должны справиться», — сказал Забозлаев. Замгубернатора также рассказал, что за два дня, для избежания рисков, власти региона обезопасили три деревни, которые могли сгореть. «Прогнозировали, что может быть угроза. Поэтому используя авиацию мы отливали три населенных пункта, чтобы верховой пожар не перешел на муниципалитеты в Березовском районе», — сказал Забозлаев. Ранее URA.RU писало, что чрезвычайная ситуация с лесными пожарами в ХМАО связана с аномальными погодными условиями, которых не было в округе за последние 10 лет. Их общая площадь уже превысила 84 тысяч гектаров. На тушение выделено более пятисот тонн воды. В связи с ситуацией на территории округа губернатором Югры Натальей Комаровой был объявлен режим ЧС.

Власти ХМАО рассчитывают, что смогут изменить тяжелую ситуацию с лесными пожарами в регионе к концу текущей недели. Об этом журналисту URA.RU рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев. «Ситуация не продлится до сентября. До конца этой недели мы должны справиться», — сказал Забозлаев. Замгубернатора также рассказал, что за два дня, для избежания рисков, власти региона обезопасили три деревни, которые могли сгореть. «Прогнозировали, что может быть угроза. Поэтому используя авиацию мы отливали три населенных пункта, чтобы верховой пожар не перешел на муниципалитеты в Березовском районе», — сказал Забозлаев. Ранее URA.RU писало, что чрезвычайная ситуация с лесными пожарами в ХМАО связана с аномальными погодными условиями, которых не было в округе за последние 10 лет. Их общая площадь уже превысила 84 тысяч гектаров. На тушение выделено более пятисот тонн воды. В связи с ситуацией на территории округа губернатором Югры Натальей Комаровой был объявлен режим ЧС.