Вице-губернатор ХМАО раскрыл причину ЧС с лесными пожарами

09 августа 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Сильные пожары в ХМАО начались из-за аномальной погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тяжелая ситуация с лесными пожарами в ХМАО связана с аномальными погодными условиями, которых не было в округе за последние 10 лет. Об этом журналисту URA.RU рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев. «Сейчас, в начале августа у нас сложились такие погодные условия. Такой пожарной опасности не было никогда, чтобы 15 дней подряд удерживался пятый класс опасности. По крайней мере, согласно статистике, за последние 10 лет такого не было вообще», — сказал Забозлаев. Вице-губернатор добавил, что на данный момент задымление, которое жители региона наблюдают, связано с антициклоном на территории ХМАО, вращающим воздушные массы вместе с дымом и не дающим выйти наружу. По мнению Забозлаева, ситуация исправится через пару дней. «Для этого должна снизиться ночная температура», — заключил замгубернатора. Ранее URA.RU писало, что пожары в ХМАО охватили площадь свыше 84 тысяч гектаров. На их тушение выделено более пятисот тонн воды. На территории округа объявлен режим ЧС. А местные жители жалуются на запах гари и дыма, из-за которых тяжело дышать.

Тяжелая ситуация с лесными пожарами в ХМАО связана с аномальными погодными условиями, которых не было в округе за последние 10 лет. Об этом журналисту URA.RU рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев. «Сейчас, в начале августа у нас сложились такие погодные условия. Такой пожарной опасности не было никогда, чтобы 15 дней подряд удерживался пятый класс опасности. По крайней мере, согласно статистике, за последние 10 лет такого не было вообще», — сказал Забозлаев. Вице-губернатор добавил, что на данный момент задымление, которое жители региона наблюдают, связано с антициклоном на территории ХМАО, вращающим воздушные массы вместе с дымом и не дающим выйти наружу. По мнению Забозлаева, ситуация исправится через пару дней. «Для этого должна снизиться ночная температура», — заключил замгубернатора. Ранее URA.RU писало, что пожары в ХМАО охватили площадь свыше 84 тысяч гектаров. На их тушение выделено более пятисот тонн воды. На территории округа объявлен режим ЧС. А местные жители жалуются на запах гари и дыма, из-за которых тяжело дышать.