Коммунальщики нашли причину разрушения 16-этажки в Нижневартовске

09 августа 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

На разрушение дома повлияла агрессивная природная и высокий уровень грунтовых вод Фото: URA.RU Шестнадцатиэтажный дом в центре Нижневартовска покрылся трещинами из-за агрессивной природной среды — высокого уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказал директор управляющей компании №1, которая обслуживает здание, Дмитрий Дадеркин. «Причиной возникновения трещин в ростверках и панелях послужила агрессивная природная среда. То есть, высокий уровень грунтовых вод. И в зимний период при замерзании произошло выдавливание, весной оттаивание — возврат в обратное состояние, соответственно образовались эти трещины», — рассказал корреспонденту URA.RU Дадеркин. Жители шестнадцатиэтажного дома №38 по улице Ленина обратили внимание на то, что здание покрылось трещинами еще в конце весны. Чтобы выяснить причины, собственники добились проведения независимой экспертизы, которую провела компания из Екатеринбурга. «Трещины имеют довольно старый срок происхождения, то есть, они не свежие. Выводы такие, что на несущую способность они не влияют. Угрозы обрушения, оползня, трещин дальнейших для дома не существует», — комментирует Дадеркин результаты экспертизы. Коммунальщикам предстоит отремонтировать здание по выданным рекомендациям. Сначала проведут часть внутренних работ в доме, а наружным ремонтом займутся только в следующем году. При этом сейчас службы также следят за состоянием трещин с помощью специальных маячков.

Шестнадцатиэтажный дом в центре Нижневартовска покрылся трещинами из-за агрессивной природной среды — высокого уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказал директор управляющей компании №1, которая обслуживает здание, Дмитрий Дадеркин. «Причиной возникновения трещин в ростверках и панелях послужила агрессивная природная среда. То есть, высокий уровень грунтовых вод. И в зимний период при замерзании произошло выдавливание, весной оттаивание — возврат в обратное состояние, соответственно образовались эти трещины», — рассказал корреспонденту URA.RU Дадеркин. Жители шестнадцатиэтажного дома №38 по улице Ленина обратили внимание на то, что здание покрылось трещинами еще в конце весны. Чтобы выяснить причины, собственники добились проведения независимой экспертизы, которую провела компания из Екатеринбурга. «Трещины имеют довольно старый срок происхождения, то есть, они не свежие. Выводы такие, что на несущую способность они не влияют. Угрозы обрушения, оползня, трещин дальнейших для дома не существует», — комментирует Дадеркин результаты экспертизы. Коммунальщикам предстоит отремонтировать здание по выданным рекомендациям. Сначала проведут часть внутренних работ в доме, а наружным ремонтом займутся только в следующем году. При этом сейчас службы также следят за состоянием трещин с помощью специальных маячков.