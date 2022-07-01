Эксперты из Екатеринбурга узнают, почему рушится 16-этажка в ХМАО

01 июля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Экспертиза здания займет у подрядчика три недели Фото: URA.RU Подрядчик из Екатеринбурга проведет экспертизу по причинам разрушения 16-этажного дома в центре Нижневартовска. Обследование займет три недели. Об этом сообщил директор управляющей компании №1 Дмитрий Дадеркин. «Заключен договор на инструментальное обследование несущих ограждающих конструкций жилого дома Ленина, 38. Это предприятие из Екатеринбурга ООО „Баутекс“. С 27-го [июня] они приступили к выполнению работ. В настоящий момент выполняется обследование дома, фиксация выявленных деформаций и трещин. В дальнейшем будет производиться анализ, моделирование ситуации по данному жилому дому. Будем ждать выводов и заключений. Срок выполнения работ — ориентировочно три недели», — сообщил Дадеркин. Его обращение опубликовали в группе «Официальный Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте». Коммунальщики также наблюдают за трещинами, на которые ранее установили маячки для мониторинга. По словам Дадеркина, расширения трещин не зафиксировано. Параллельно коммунальные службы обходят все квартиры в доме, чтобы понять, выполнялись ли жильцами незаконные перепланировки — одна из возможных причин разрушения здания. Ранее URA.RU рассказывало, что представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина поддержала версию мэрии о причинах начавшегося разрушения 16-этажного дома в центре Нижневартовска. Калинина убеждена: забивание свай за 200 метров от дома не могли повлиять на появление трещин, а незаконные перепланировки — могли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Подрядчик из Екатеринбурга проведет экспертизу по причинам разрушения 16-этажного дома в центре Нижневартовска. Обследование займет три недели. Об этом сообщил директор управляющей компании №1 Дмитрий Дадеркин. «Заключен договор на инструментальное обследование несущих ограждающих конструкций жилого дома Ленина, 38. Это предприятие из Екатеринбурга ООО „Баутекс“. С 27-го [июня] они приступили к выполнению работ. В настоящий момент выполняется обследование дома, фиксация выявленных деформаций и трещин. В дальнейшем будет производиться анализ, моделирование ситуации по данному жилому дому. Будем ждать выводов и заключений. Срок выполнения работ — ориентировочно три недели», — сообщил Дадеркин. Его обращение опубликовали в группе «Официальный Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте». Коммунальщики также наблюдают за трещинами, на которые ранее установили маячки для мониторинга. По словам Дадеркина, расширения трещин не зафиксировано. Параллельно коммунальные службы обходят все квартиры в доме, чтобы понять, выполнялись ли жильцами незаконные перепланировки — одна из возможных причин разрушения здания. Ранее URA.RU рассказывало, что представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина поддержала версию мэрии о причинах начавшегося разрушения 16-этажного дома в центре Нижневартовска. Калинина убеждена: забивание свай за 200 метров от дома не могли повлиять на появление трещин, а незаконные перепланировки — могли.