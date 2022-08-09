Дерматолог Шадрина назвала болезнь, которую разоблачает загар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркий день. Екатеринбург, тепло, загар, загорать, лето, жара, пляж, отдых горожан, девушка на пляже, лето в городе, пляжный песок, шарташский пляж, загорание
Грибок живет на коже большинства людей, сообщила Екатерина Шадрина Фото:

После загара на теле можно заметить светлые пятна, которые являются проявлением такого кожного заболевания, как разноцветный лишай. Об этом рассказала URA.RU врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина.

«В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами. Что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее», — сказала Екатерина Шадрина.

Дерматолог раскрыла, кто наиболее подвержен этой болезни. «Разноцветным лишаем чаще всего болеют подростки, молодые люди и люди среднего возраста. Важно наличие предрасполагающих факторов: усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, наличие сопутствующих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита различной этиологии и эндокринологической патологии», — отметила специалист.

По словам косметолога, этот лишай вызывает грибок, который живет на коже большей части людей. «Когда возникает данное заболевание, грибок трансформируется в патогенную форму и размножается у предрасположенных пациентов. Поэтому заразиться им практически невозможно при отсутствии предрасполагающих факторов», — объяснила Шадрина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

После загара на теле можно заметить светлые пятна, которые являются проявлением такого кожного заболевания, как разноцветный лишай. Об этом рассказала URA.RU врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина. «В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами. Что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее», — сказала Екатерина Шадрина. Дерматолог раскрыла, кто наиболее подвержен этой болезни. «Разноцветным лишаем чаще всего болеют подростки, молодые люди и люди среднего возраста. Важно наличие предрасполагающих факторов: усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, наличие сопутствующих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита различной этиологии и эндокринологической патологии», — отметила специалист. По словам косметолога, этот лишай вызывает грибок, который живет на коже большей части людей. «Когда возникает данное заболевание, грибок трансформируется в патогенную форму и размножается у предрасположенных пациентов. Поэтому заразиться им практически невозможно при отсутствии предрасполагающих факторов», — объяснила Шадрина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...