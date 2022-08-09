Дерматолог Шадрина назвала болезнь, которую разоблачает загар

09 августа 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Грибок живет на коже большинства людей, сообщила Екатерина Шадрина Фото: Размик Закарян © URA.RU После загара на теле можно заметить светлые пятна, которые являются проявлением такого кожного заболевания, как разноцветный лишай. Об этом рассказала URA.RU врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина. «В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами. Что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее», — сказала Екатерина Шадрина. Дерматолог раскрыла, кто наиболее подвержен этой болезни. «Разноцветным лишаем чаще всего болеют подростки, молодые люди и люди среднего возраста. Важно наличие предрасполагающих факторов: усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, наличие сопутствующих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита различной этиологии и эндокринологической патологии», — отметила специалист. По словам косметолога, этот лишай вызывает грибок, который живет на коже большей части людей. «Когда возникает данное заболевание, грибок трансформируется в патогенную форму и размножается у предрасположенных пациентов. Поэтому заразиться им практически невозможно при отсутствии предрасполагающих факторов», — объяснила Шадрина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После загара на теле можно заметить светлые пятна, которые являются проявлением такого кожного заболевания, как разноцветный лишай. Об этом рассказала URA.RU врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина. «В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами. Что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее», — сказала Екатерина Шадрина. Дерматолог раскрыла, кто наиболее подвержен этой болезни. «Разноцветным лишаем чаще всего болеют подростки, молодые люди и люди среднего возраста. Важно наличие предрасполагающих факторов: усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, наличие сопутствующих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита различной этиологии и эндокринологической патологии», — отметила специалист. По словам косметолога, этот лишай вызывает грибок, который живет на коже большей части людей. «Когда возникает данное заболевание, грибок трансформируется в патогенную форму и размножается у предрасположенных пациентов. Поэтому заразиться им практически невозможно при отсутствии предрасполагающих факторов», — объяснила Шадрина.