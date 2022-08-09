Украина завербовала чиновницу для подготовки саботажа в Херсоне

09 августа 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Завербованные Украиной учителя занимались пропагандой в школах и детских садиках Херсона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти завербовали представителя руководства отдела дошкольного образования Херсона для саботажа, а завербованные учителя «промывали мозги» детям. Об этом чиновница рассказала корреспонденту URA.RU на условиях анонимности. «Программы носили исключительно патриотический украинский характер. Весь образовательный процесс, все праздники проводились исключительно на украинском языке. Ставились задачи по работе с садами, с их руководителями которые остались здесь. Я давала информацию о количестве выехавших людей, количестве детей эвакуированных. Детям говорили что Крым наш, временно оккупированная территория. Задача была поставлена таким образом, чтобы я работала с людьми которые остались здесь по поводу того что Украина победит. Агитационный характер в том, чтобы мы держались и ждали победы», — сказала чиновница. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией, пишет RT. Осень в Херсонской области состоится референдум о вхождении в состав РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Украинские власти завербовали представителя руководства отдела дошкольного образования Херсона для саботажа, а завербованные учителя «промывали мозги» детям. Об этом чиновница рассказала корреспонденту URA.RU на условиях анонимности. «Программы носили исключительно патриотический украинский характер. Весь образовательный процесс, все праздники проводились исключительно на украинском языке. Ставились задачи по работе с садами, с их руководителями которые остались здесь. Я давала информацию о количестве выехавших людей, количестве детей эвакуированных. Детям говорили что Крым наш, временно оккупированная территория. Задача была поставлена таким образом, чтобы я работала с людьми которые остались здесь по поводу того что Украина победит. Агитационный характер в том, чтобы мы держались и ждали победы», — сказала чиновница. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией, пишет RT. Осень в Херсонской области состоится референдум о вхождении в состав РФ, сообщает «Национальная служба новостей».