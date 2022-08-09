Соцсети высмеяли «психологическую операцию» Зеленского против РФ

В соцсетях высмеяли и с недопониманием отнеслись к такому заявлениюФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Пользователи соцсетей высмеяли заявления со стороны украинских властей о «креативной войне» и «информационно-политической операции». Такие термины придумал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. Украина ведет „креативную войну“, где ключевой задачей считается деморализация российских войск», — заявил Подоляк.
В соцсетях с юмором и недопониманием отнеслись к такому заявлению. В комментариях люди не понимают, кто может повестись на такую уловку, а главное зачем это делать, если это никак не повлияет на ситуацию.
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Пользователи соцсетей высмеяли заявления со стороны украинских властей о «креативной войне» и «информационно-политической операции». Такие термины придумал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. Украина ведет „креативную войну“, где ключевой задачей считается деморализация российских войск», — заявил Подоляк. В соцсетях с юмором и недопониманием отнеслись к такому заявлению. В комментариях люди не понимают, кто может повестись на такую уловку, а главное зачем это делать, если это никак не повлияет на ситуацию.