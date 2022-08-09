Соцсети высмеяли «психологическую операцию» Зеленского против РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
В соцсетях высмеяли и с недопониманием отнеслись к такому заявлению Фото:

Пользователи соцсетей высмеяли заявления со стороны украинских властей о «креативной войне» и «информационно-политической операции». Такие термины придумал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. Украина ведет „креативную войну“, где ключевой задачей считается деморализация российских войск», — заявил Подоляк.

В соцсетях с юмором и недопониманием отнеслись к такому заявлению. В комментариях люди не понимают, кто может повестись на такую уловку, а главное зачем это делать, если это никак не повлияет на ситуацию.

Комментаторы считают, что Украина способна только создавать образ каких-то действий специально для остальных стран
Пользователи придумывают множество вариаций шуток, почему началась и закончилась «креативная война»
Граждане не понимают, на кого рассчитан вброс от украинских властей. По их мнению, это никак не повлияет на политические события
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Пользователи соцсетей высмеяли заявления со стороны украинских властей о «креативной войне» и «информационно-политической операции». Такие термины придумал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. Украина ведет „креативную войну“, где ключевой задачей считается деморализация российских войск», — заявил Подоляк. В соцсетях с юмором и недопониманием отнеслись к такому заявлению. В комментариях люди не понимают, кто может повестись на такую уловку, а главное зачем это делать, если это никак не повлияет на ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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