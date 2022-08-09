Гуаньча: Зеленский собирается продать Украину Западу

10 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский решил распродать Украину, чтобы обеспечить себе достойную пенсию Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящая Украине массовая приватизация обернется полной распродажей страны Западу, а всю прибыль украинский лидер Владимир Зеленский заберет себе на безбедную пенсию. Об этом пишет китайский портал Гуаньча. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — пишет китайский портал Гуаньча. Автор считает, что передача государственного имущества в частные руки на фоне конфликта выглядит, как минимум, бессмысленной. По его словам, если рассматривать это шаг, как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, заверил автор. Ранее сообщалось, что правительство Украины представило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Позже Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен).

Предстоящая Украине массовая приватизация обернется полной распродажей страны Западу, а всю прибыль украинский лидер Владимир Зеленский заберет себе на безбедную пенсию. Об этом пишет китайский портал Гуаньча. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — пишет китайский портал Гуаньча. Автор считает, что передача государственного имущества в частные руки на фоне конфликта выглядит, как минимум, бессмысленной. По его словам, если рассматривать это шаг, как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, заверил автор. Ранее сообщалось, что правительство Украины представило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Позже Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен).