05 августа 2022

Зеленский: на Украине изъяты активы из РФ на сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что на Украине изъяты российские активы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен). Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном на официальном сайте его офиса.

«Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины)», — говорится в заявлении. Там отмечается, что работа в этом направлении продолжается. В сообщении также указано, что планируется конфисковать еще более 900 объектов, принадлежащих РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Киева представило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже заявлял, что Киев претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. По его словам, Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. В ответ на это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил киевским властям взять на себя треть долгов СССР. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, заявлял российский лидер Владимир Путин.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен). Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном на официальном сайте его офиса. «Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины)», — говорится в заявлении. Там отмечается, что работа в этом направлении продолжается. В сообщении также указано, что планируется конфисковать еще более 900 объектов, принадлежащих РФ. Ранее сообщалось, что правительство Киева представило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже заявлял, что Киев претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. По его словам, Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. В ответ на это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил киевским властям взять на себя треть долгов СССР. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, заявлял российский лидер Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...