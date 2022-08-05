Зеленский: на Украине изъяты активы из РФ на сотни миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен). Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном на официальном сайте его офиса.
«Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины)», — говорится в заявлении. Там отмечается, что работа в этом направлении продолжается. В сообщении также указано, что планируется конфисковать еще более 900 объектов, принадлежащих РФ.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже заявлял, что Киев претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. По его словам, Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. В ответ на это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил киевским властям взять на себя треть долгов СССР. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, заявлял российский лидер Владимир Путин.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что якобы на Украине изъяты российские активы на сумму 765 миллионов долларов (28 миллиардов гривен). Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном на официальном сайте его офиса. «Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины)», — говорится в заявлении. Там отмечается, что работа в этом направлении продолжается. В сообщении также указано, что планируется конфисковать еще более 900 объектов, принадлежащих РФ. Ранее сообщалось, что правительство Киева представило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже заявлял, что Киев претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. По его словам, Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. В ответ на это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил киевским властям взять на себя треть долгов СССР. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, заявлял российский лидер Владимир Путин.