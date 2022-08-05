Украина утвердила указ Зеленского о конфискации собственности РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Правительство Украины захотело конфисковать часть российского имущества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации собственности РФ в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — сказал Шмыгаль. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства Украины. Условно имущество, которое хотят конфисковать разделено на три части: принадлежащее государству РФ, принадлежащие гражданам и российским компаниям, которые находятся сейчас под санкциями, а также — активы российских банков.

Ранее на Украине потребовали от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил им в таком случае взять на себя треть долгов СССР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации собственности РФ в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — сказал Шмыгаль. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства Украины. Условно имущество, которое хотят конфисковать разделено на три части: принадлежащее государству РФ, принадлежащие гражданам и российским компаниям, которые находятся сейчас под санкциями, а также — активы российских банков. Ранее на Украине потребовали от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил им в таком случае взять на себя треть долгов СССР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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