Украина утвердила указ Зеленского о конфискации собственности РФ

05 августа 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Правительство Украины захотело конфисковать часть российского имущества Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации собственности РФ в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — сказал Шмыгаль. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства Украины. Условно имущество, которое хотят конфисковать разделено на три части: принадлежащее государству РФ, принадлежащие гражданам и российским компаниям, которые находятся сейчас под санкциями, а также — активы российских банков. Ранее на Украине потребовали от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил им в таком случае взять на себя треть долгов СССР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации собственности РФ в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — сказал Шмыгаль. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства Украины. Условно имущество, которое хотят конфисковать разделено на три части: принадлежащее государству РФ, принадлежащие гражданам и российским компаниям, которые находятся сейчас под санкциями, а также — активы российских банков. Ранее на Украине потребовали от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил им в таком случае взять на себя треть долгов СССР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.