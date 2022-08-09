Путин рассказал, что помогло СССР победить нацизм

10 августа 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича не перестает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, такие произведения сплачивают людей. Ее музыкальные темы укрепили веру советского народа, который боролся с нацизмом. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время обращения к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы». «Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония [Дмитрия] Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать», — сказал глава государства в видеообращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича. По словам Путина, такие произведения объединяют людей. «Это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — отметил президент РФ. По его мнению, музыкальные темы укрепили веру советского народа, который боролся с нацизмом. «Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», — подчеркнул Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича не перестает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, такие произведения сплачивают людей. Ее музыкальные темы укрепили веру советского народа, который боролся с нацизмом. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время обращения к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы». «Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония [Дмитрия] Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать», — сказал глава государства в видеообращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича. По словам Путина, такие произведения объединяют людей. «Это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — отметил президент РФ. По его мнению, музыкальные темы укрепили веру советского народа, который боролся с нацизмом. «Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», — подчеркнул Путин.