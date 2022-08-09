09 августа 2022

Свердловский омбудсмен спасла больницы свердловских колоний. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова спасла две больницы свердловских колоний Фото:

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях. Об этом свердловский омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Когда глава (Сосьвы — прим. ред.) Геннадий Макаров обратился с просьбой помочь сохранить ИК-23, подошла к этому со всей ответственностью. Это две больнички — одна туберкулезная на 70 коек и амбулатория, другая для женщин двух колоний области на 50 коек. Антон Шипулин, Павел Крашенинников, Андрей Бабушкин и я — такая команда вцепилась в борьбу за сохранение ИК. И удалось добиться невозможного. Колония живет», — рассказала Мерзлякова.

В женской больнице из 50 коек занято только 17, из них одна пациентка из исправительной колонии №6. По словам Мерзляковой, именно из этой колонии ей поступает большое количество жалоб на лечение, свердловский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочего визита в свердловский поселок к Мерзляковой обратились заключенные и тюремщики. Они попросили ее помочь сохранить исправительную колонию.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях. Об этом свердловский омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Когда глава (Сосьвы — прим. ред.) Геннадий Макаров обратился с просьбой помочь сохранить ИК-23, подошла к этому со всей ответственностью. Это две больнички — одна туберкулезная на 70 коек и амбулатория, другая для женщин двух колоний области на 50 коек. Антон Шипулин, Павел Крашенинников, Андрей Бабушкин и я — такая команда вцепилась в борьбу за сохранение ИК. И удалось добиться невозможного. Колония живет», — рассказала Мерзлякова. В женской больнице из 50 коек занято только 17, из них одна пациентка из исправительной колонии №6. По словам Мерзляковой, именно из этой колонии ей поступает большое количество жалоб на лечение, свердловский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочего визита в свердловский поселок к Мерзляковой обратились заключенные и тюремщики. Они попросили ее помочь сохранить исправительную колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...