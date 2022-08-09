Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях. Об этом свердловский омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Когда глава (Сосьвы — прим. ред.) Геннадий Макаров обратился с просьбой помочь сохранить ИК-23, подошла к этому со всей ответственностью. Это две больнички — одна туберкулезная на 70 коек и амбулатория, другая для женщин двух колоний области на 50 коек. Антон Шипулин, Павел Крашенинников, Андрей Бабушкин и я — такая команда вцепилась в борьбу за сохранение ИК. И удалось добиться невозможного. Колония живет», — рассказала Мерзлякова.
В женской больнице из 50 коек занято только 17, из них одна пациентка из исправительной колонии №6. По словам Мерзляковой, именно из этой колонии ей поступает большое количество жалоб на лечение, свердловский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочего визита в свердловский поселок к Мерзляковой обратились заключенные и тюремщики. Они попросили ее помочь сохранить исправительную колонию.
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой
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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях. Об этом свердловский омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Когда глава (Сосьвы — прим. ред.) Геннадий Макаров обратился с просьбой помочь сохранить ИК-23, подошла к этому со всей ответственностью. Это две больнички — одна туберкулезная на 70 коек и амбулатория, другая для женщин двух колоний области на 50 коек. Антон Шипулин, Павел Крашенинников, Андрей Бабушкин и я — такая команда вцепилась в борьбу за сохранение ИК. И удалось добиться невозможного. Колония живет», — рассказала Мерзлякова. В женской больнице из 50 коек занято только 17, из них одна пациентка из исправительной колонии №6. По словам Мерзляковой, именно из этой колонии ей поступает большое количество жалоб на лечение, свердловский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочего визита в свердловский поселок к Мерзляковой обратились заключенные и тюремщики. Они попросили ее помочь сохранить исправительную колонию.