Татьяна Мерзлякова съездила в поселок Гари с рабочим визитом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что во время рабочего визита в поселок Гари (Свердловская область), к ней на прием попросились сотрудники и осужденные ИК-8. Они попросили помочь сохранить исправительную колонию.

«Провела день в поселке Гари. Впервые за долгие годы на прием попросились сотрудники колонии. Они просили сохранить ИК-8. Я с ними согласна: в районе привыкли к соседству с зоной», — написала Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что осужденные также просили сохранить колонию. «Остается только добиться этого. Глава района Сергей Евгеньевич Величко тоже с нами», — пояснила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова сдержала слово перед российскими военнослужащими, принимающими участие в спецоперации на территории Украины, цель которой — демилитаризация и денацификация. Она привезла им любимое лакомство.

Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com

Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com