Свердловский омбудсмен: зэки и тюремщики просят сохранить колонию. «Привыкли к соседству с зоной»

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Резиденция губернатора, прием. Необр , портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова съездила в поселок Гари с рабочим визитом Фото:

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что во время рабочего визита в поселок Гари (Свердловская область), к ней на прием попросились сотрудники и осужденные ИК-8. Они попросили помочь сохранить исправительную колонию.

«Провела день в поселке Гари. Впервые за долгие годы на прием попросились сотрудники колонии. Они просили сохранить ИК-8. Я с ними согласна: в районе привыкли к соседству с зоной», — написала Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что осужденные также просили сохранить колонию. «Остается только добиться этого. Глава района Сергей Евгеньевич Величко тоже с нами», — пояснила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова сдержала слово перед российскими военнослужащими, принимающими участие в спецоперации на территории Украины, цель которой — демилитаризация и денацификация. Она привезла им любимое лакомство.

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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что во время рабочего визита в поселок Гари (Свердловская область), к ней на прием попросились сотрудники и осужденные ИК-8. Они попросили помочь сохранить исправительную колонию. «Провела день в поселке Гари. Впервые за долгие годы на прием попросились сотрудники колонии. Они просили сохранить ИК-8. Я с ними согласна: в районе привыкли к соседству с зоной», — написала Мерзлякова. Омбудсмен добавила, что осужденные также просили сохранить колонию. «Остается только добиться этого. Глава района Сергей Евгеньевич Величко тоже с нами», — пояснила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова сдержала слово перед российскими военнослужащими, принимающими участие в спецоперации на территории Украины, цель которой — демилитаризация и денацификация. Она привезла им любимое лакомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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