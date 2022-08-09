Волейбольный клуб из ЯНАО обыграл сборную Китая

Новоуренгойский «Факел» обыграл молодежную сборную России и ЦСКА.
Волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минспорта региона.
«Ямальцы обыграли сборную Китая, молодежную сборную России и „ЦСКА“. Таким образом, „Факел“ стал победителем турнира», — уточнили в telegram-канале «Ямал-спорт».
Ранее два игрока «Факела» Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Это случилось в 7ой раз подряд.
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