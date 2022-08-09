09 августа 2022
08 августа 2022

Волейбольный клуб из ЯНАО обыграл сборную Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск часов обратного отсчета до старта Чемпионата мира по волейболу. Екатеринбург, волейбольный мяч
Новоуренгойский «Факел» обыграл молодежную сборную России и ЦСКА. Фото:

Волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минспорта региона.

«Ямальцы обыграли сборную Китая, молодежную сборную России и „ЦСКА“. Таким образом, „Факел“ стал победителем турнира», — уточнили в telegram-канале «Ямал-спорт».

Ранее два игрока «Факела» Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Это случилось в 7ой раз подряд.

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Волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минспорта региона. «Ямальцы обыграли сборную Китая, молодежную сборную России и „ЦСКА“. Таким образом, „Факел“ стал победителем турнира», — уточнили в telegram-канале «Ямал-спорт». Ранее два игрока «Факела» Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Это случилось в 7ой раз подряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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