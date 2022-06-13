Спортсмены из ЯНАО стали чемпионами России по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Илья Лешуков заняли первую строчку 7ой раз подряд
Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Оба игрока представляют новоуренгойский клуб «Факел» (ЯНАО), сообщает telegram — канал спортивной команды.
«Наши игроки снова первые. В седьмой раз подряд», — уточняет пресс-служба команды.
В финале команда из ЯНАО обыграли сборную команду из ФК «Факел» и ФК «Витязь». Матч завершился со счетом 2:0(21:18,21:16).
Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.