Спортсмены из ЯНАО стали чемпионами России по пляжному волейболу

14 июня 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Олег Стояновский и Илья Лешуков заняли первую строчку 7ой раз подряд Фото: Размик Закарян © URA.RU Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Оба игрока представляют новоуренгойский клуб «Факел» (ЯНАО), сообщает telegram — канал спортивной команды. «Наши игроки снова первые. В седьмой раз подряд», — уточняет пресс-служба команды. В финале команда из ЯНАО обыграли сборную команду из ФК «Факел» и ФК «Витязь». Матч завершился со счетом 2:0(21:18,21:16). Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Оба игрока представляют новоуренгойский клуб «Факел» (ЯНАО), сообщает telegram — канал спортивной команды. «Наши игроки снова первые. В седьмой раз подряд», — уточняет пресс-служба команды. В финале команда из ЯНАО обыграли сборную команду из ФК «Факел» и ФК «Витязь». Матч завершился со счетом 2:0(21:18,21:16). Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.