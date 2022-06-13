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10 июня 2022

Спортсмены из ЯНАО стали чемпионами России по пляжному волейболу

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Стояновский и Илья Лешуков заняли первую строчку 7ой раз подряд Фото:

Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Оба игрока представляют новоуренгойский клуб «Факел» (ЯНАО), сообщает telegram — канал спортивной команды.

«Наши игроки снова первые. В седьмой раз подряд», — уточняет пресс-служба команды.

В финале команда из ЯНАО обыграли сборную команду из ФК «Факел» и ФК «Витязь». Матч завершился со счетом 2:0(21:18,21:16).

Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли 7-й этап BetBoom чемпионата России по пляжному волейболу. Оба игрока представляют новоуренгойский клуб «Факел» (ЯНАО), сообщает telegram — канал спортивной команды. «Наши игроки снова первые. В седьмой раз подряд», — уточняет пресс-служба команды. В финале команда из ЯНАО обыграли сборную команду из ФК «Факел» и ФК «Витязь». Матч завершился со счетом 2:0(21:18,21:16). Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. В зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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