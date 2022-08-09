09 августа 2022

В Екатеринбурге ребенок налил мыло в фонтан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День воздушно-дестантных Войск. Сургут, администрация сургута, фонтан
Ребенок налил мыло в екатеринбургский фонтан в районе Уралмаш Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш ребенок добавил мыло в фонтан. Об этом рассказал очевидец.

«На Уралмаше кто-то из детей налил мыло в фонтан», — рассказал очевидец в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]». В комментариях к посту оценили поступок ребенка: «Прикольно, пенная вечеринка».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько свердловчан залезли на верхнюю чашу фонтана, конструкция рухнула и придавила одного из мужчин. Также агентство рассказывало, что шестилетнему свердловскому мальчику оторвало три пальца в поющем фонтане.

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В екатеринбургском районе Уралмаш ребенок добавил мыло в фонтан. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше кто-то из детей налил мыло в фонтан», — рассказал очевидец в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]». В комментариях к посту оценили поступок ребенка: «Прикольно, пенная вечеринка». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что несколько свердловчан залезли на верхнюю чашу фонтана, конструкция рухнула и придавила одного из мужчин. Также агентство рассказывало, что шестилетнему свердловскому мальчику оторвало три пальца в поющем фонтане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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