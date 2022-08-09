В Екатеринбурге ребенок налил мыло в фонтан. Видео

10 августа 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Ребенок налил мыло в екатеринбургский фонтан в районе Уралмаш Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В екатеринбургском районе Уралмаш ребенок добавил мыло в фонтан. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше кто-то из детей налил мыло в фонтан», — рассказал очевидец в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]». В комментариях к посту оценили поступок ребенка: «Прикольно, пенная вечеринка». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что несколько свердловчан залезли на верхнюю чашу фонтана, конструкция рухнула и придавила одного из мужчин. Также агентство рассказывало, что шестилетнему свердловскому мальчику оторвало три пальца в поющем фонтане.

В екатеринбургском районе Уралмаш ребенок добавил мыло в фонтан. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше кто-то из детей налил мыло в фонтан», — рассказал очевидец в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]». В комментариях к посту оценили поступок ребенка: «Прикольно, пенная вечеринка». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что несколько свердловчан залезли на верхнюю чашу фонтана, конструкция рухнула и придавила одного из мужчин. Также агентство рассказывало, что шестилетнему свердловскому мальчику оторвало три пальца в поющем фонтане.