В екатеринбургском районе Уралмаш ребенок добавил мыло в фонтан. Об этом рассказал очевидец.
«На Уралмаше кто-то из детей налил мыло в фонтан», — рассказал очевидец в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]». В комментариях к посту оценили поступок ребенка: «Прикольно, пенная вечеринка».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что несколько свердловчан залезли на верхнюю чашу фонтана, конструкция рухнула и придавила одного из мужчин. Также агентство рассказывало, что шестилетнему свердловскому мальчику оторвало три пальца в поющем фонтане.
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