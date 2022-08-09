Свердловский губернатор Евгений Куйвашев совместно с художниками разрисует улицы Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисует улицы Екатеринбурга под присмотром художников. Об этом свердловский губернатор рассказал у себя в telegram-канале.

«Ребята из „Стенограффии“ пригласили меня к себе. Наконец сам поучаствую в создании работ, обязательно покажу, что получилось», — поделился Куйвашев. Губернатор признался, что его знакомство с уличным искусством началось в 2015 году.

Тогда Куйвашев попросил художников расписать стену футбольного стадиона на Уралмаше в сжатые сроки. По словам губернатора, они работали круглосуточно. «Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Тогда они все успели вовремя», — поделился Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.

Уличные художники разрисовали стену на стадионе Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева