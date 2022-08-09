Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисует улицы Екатеринбурга под присмотром художников. Об этом свердловский губернатор рассказал у себя в telegram-канале.
«Ребята из „Стенограффии“ пригласили меня к себе. Наконец сам поучаствую в создании работ, обязательно покажу, что получилось», — поделился Куйвашев. Губернатор признался, что его знакомство с уличным искусством началось в 2015 году.
Тогда Куйвашев попросил художников расписать стену футбольного стадиона на Уралмаше в сжатые сроки. По словам губернатора, они работали круглосуточно. «Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Тогда они все успели вовремя», — поделился Евгений Куйвашев.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.
Уличные художники разрисовали стену на стадионе
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Евгений Куйвашев (крайний слева — прим. ред.) с художниками из «Стенограффии»
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисует улицы Екатеринбурга под присмотром художников. Об этом свердловский губернатор рассказал у себя в telegram-канале. «Ребята из „Стенограффии“ пригласили меня к себе. Наконец сам поучаствую в создании работ, обязательно покажу, что получилось», — поделился Куйвашев. Губернатор признался, что его знакомство с уличным искусством началось в 2015 году. Тогда Куйвашев попросил художников расписать стену футбольного стадиона на Уралмаше в сжатые сроки. По словам губернатора, они работали круглосуточно. «Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Тогда они все успели вовремя», — поделился Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.