09 августа 2022

Губернатор Куйвашев разрисует стены Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев совместно с художниками разрисует улицы Екатеринбурга Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисует улицы Екатеринбурга под присмотром художников. Об этом свердловский губернатор рассказал у себя в telegram-канале.

«Ребята из „Стенограффии“ пригласили меня к себе. Наконец сам поучаствую в создании работ, обязательно покажу, что получилось», — поделился Куйвашев. Губернатор признался, что его знакомство с уличным искусством началось в 2015 году.

Тогда Куйвашев попросил художников расписать стену футбольного стадиона на Уралмаше в сжатые сроки. По словам губернатора, они работали круглосуточно. «Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Тогда они все успели вовремя», — поделился Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.

Уличные художники разрисовали стену на стадионе
Фото:
Евгений Куйвашев (крайний слева — прим. ред.) с художниками из «Стенограффии»
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисует улицы Екатеринбурга под присмотром художников. Об этом свердловский губернатор рассказал у себя в telegram-канале. «Ребята из „Стенограффии“ пригласили меня к себе. Наконец сам поучаствую в создании работ, обязательно покажу, что получилось», — поделился Куйвашев. Губернатор признался, что его знакомство с уличным искусством началось в 2015 году. Тогда Куйвашев попросил художников расписать стену футбольного стадиона на Уралмаше в сжатые сроки. По словам губернатора, они работали круглосуточно. «Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Тогда они все успели вовремя», — поделился Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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