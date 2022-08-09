Источник: Шойгу летит в Екатеринбург

В последний раз Сергей Шойгу был в Екатеринбурге в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Как сообщили URA.RU сразу три источника, в ближайшие дни глава ведомства готовит визиты в Екатеринбург и Нижний Тагил. Предполагается, что он посетит местные оборонные заводы.

«В четверг-пятницу [11-12 августа] ждем Шойгу. Возможна встреча с губернатором [Евгением Куйвашевым] и посещение предприятий. Отдельно готовится выезд в Нижний Тагил», — поделился инсайдер в свердловском правительстве. Собеседник в тагильской власти уточнил, что приезд министра не связан с 300-летием города, которое будет праздноваться 12 августа: «У Шойгу будет собственная программа, объезд предприятий».

Как рассказал третий источник, ранее также обсуждалось, что вместе с Шойгу в Свердловскую область приедет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Однако его визит, скорее всего, не состоится. В пресс-службе Куйвашева заявили URA.RU, что не обладают информацией о поездке Шойгу и возможной встрече с губернатором. В Минобороны РФ пока не ответили на запрос агентства.

В предыдущий раз Шойгу был в Свердловской области ровно три года назад — в августе 2019-го. Тогда он встретился с командованием Центрального военного округа в Екатеринбурге, проверил объекты Минобороны и посетил предприятия оборонного комплекса.