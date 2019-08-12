В Центральном военном округе засекретили визит Шойгу на Урал

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Министр заглянет в секретные цеха, где делают танкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область 12 августа прибывает министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом «URA.RU» сообщили источники в военных кругах. «Через час он приземлится в Нижнем Тагиле и впервые посетит закрытые цеха Уралвагонзавода», — рассказал агентству инсайдер.

Получить официальный комментарий о приезде военного министра в Екатеринбурге не удалось: в пресс-службе Центрального военного округа воздержались от пояснений.

Как стало известно агентству, визит Шойгу проходит в обстановке, близкой к секретной: детали рабочей поездки министра на Урал не знают даже чиновники уральского полпредства. Однако известно, что по итогам визита министра пресс-служба минобороны будет готовить специальный пресс-релиз.

Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район
Детали предстоящих масштабных учений раскрыл командующий войсками ЦВО Александр Лапин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным «URA.RU», приезд Шойгу, помимо посещения УВЗ, связан также с командно-штабными учениями «Центр-2019», которые должны пройти в сентябре. «Столько масштабные учения проходят редко — раз в три-четыре года», — пояснил источник в военном ведомстве.

В учениях «Центр-2019» примут участие военнослужащие стран, входящих в ОДКБ (договор о коллективной безопасности): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Как сообщал ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, тренировка военных пройдет не только на территории РФ, но и за ее границами — на полигонах государств-союзников. Но основное действо развернется на Урале — в Оренбургской области, на полигоне Донгуз.

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