В Центральном военном округе засекретили визит Шойгу на Урал

В Свердловскую область 12 августа прибывает министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом «URA.RU» сообщили источники в военных кругах. «Через час он приземлится в Нижнем Тагиле и впервые посетит закрытые цеха Уралвагонзавода», — рассказал агентству инсайдер.
Получить официальный комментарий о приезде военного министра в Екатеринбурге не удалось: в пресс-службе Центрального военного округа воздержались от пояснений.
Как стало известно агентству, визит Шойгу проходит в обстановке, близкой к секретной: детали рабочей поездки министра на Урал не знают даже чиновники уральского полпредства. Однако известно, что по итогам визита министра пресс-служба минобороны будет готовить специальный пресс-релиз.
По данным «URA.RU», приезд Шойгу, помимо посещения УВЗ, связан также с командно-штабными учениями «Центр-2019», которые должны пройти в сентябре. «Столько масштабные учения проходят редко — раз в три-четыре года», — пояснил источник в военном ведомстве.
В учениях «Центр-2019» примут участие военнослужащие стран, входящих в ОДКБ (договор о коллективной безопасности): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Как сообщал ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, тренировка военных пройдет не только на территории РФ, но и за ее границами — на полигонах государств-союзников. Но основное действо развернется на Урале — в Оренбургской области, на полигоне Донгуз.