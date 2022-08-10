Сенатор Пушков удивился реакции Байдена на обстрелы ЗАЭС

Президент США играет с огнем, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден мог предотвратить удары ВСУ по АЭС в Запорожье, но он не стал этого делать. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем. И европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он назвал это поразительной безответственностью.

Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий также считает, что есть риск повторения катастрофы в Чернобыле, пишет RT. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.