Сенатор Пушков удивился реакции Байдена на обстрелы ЗАЭС

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Круглый стол в МИА
Президент США играет с огнем, считает Алексей Пушков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден мог предотвратить удары ВСУ по АЭС в Запорожье, но он не стал этого делать. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем. И европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он назвал это поразительной безответственностью.

Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий также считает, что есть риск повторения катастрофы в Чернобыле, пишет RT. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.

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Президент США Джо Байден мог предотвратить удары ВСУ по АЭС в Запорожье, но он не стал этого делать. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем. И европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он назвал это поразительной безответственностью. Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий также считает, что есть риск повторения катастрофы в Чернобыле, пишет RT. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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