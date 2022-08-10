Звезда кулинарных шоу проведет ревизию школьных столовых Тюмени

10 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Телеведущий Александр Белькович проверит качество питания в школьных столовых Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС и автор проекта «МастерШеф Дети» Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации меню школьных столовых. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Популярный телеведущий Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню. Ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню на новый учебный год. Мероприятие проводит АО «Комбинат школьного питания «Центральный» для школьников и школьных поваров в рамках подготовки в учебному году», — указано в сообщении тюменской мэрии. Белькович ведет программу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС, где готовит бюджетные блюда стоимостью не более 100 рублей за порцию. Также он является автором реалити-шоу «МастерШеф Дети», которое получило статус международного. За организацию школьного питания в Тюмени отвечает КШП «Центральный». В 2021 году его бывший руководитель Ольга Гирилюк во время телефонного разговора оскорбила журналистку одного из СМИ. Спустя несколько дней после этого чиновница была уволена.

Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС и автор проекта «МастерШеф Дети» Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации меню школьных столовых. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Популярный телеведущий Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню. Ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню на новый учебный год. Мероприятие проводит АО «Комбинат школьного питания «Центральный» для школьников и школьных поваров в рамках подготовки в учебному году», — указано в сообщении тюменской мэрии. Белькович ведет программу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС, где готовит бюджетные блюда стоимостью не более 100 рублей за порцию. Также он является автором реалити-шоу «МастерШеф Дети», которое получило статус международного. За организацию школьного питания в Тюмени отвечает КШП «Центральный». В 2021 году его бывший руководитель Ольга Гирилюк во время телефонного разговора оскорбила журналистку одного из СМИ. Спустя несколько дней после этого чиновница была уволена.