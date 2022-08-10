Китай готов силой присоединить Тайвань

Китай не исключает силового решения конфликта с Тайванем, если не получится мирно присоединить территорию. Об этом сообщается в документе, который подготовили в канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярии Госсовета КНР.
«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует документ агентство Синьхуа. Сообщается, что Китай собирается добиться «воссоединения родины».
Китай проводит военные учения у Тайваня в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. США нарушили статус-кво острова, потому что эта территория никогда не была отдельной, цитирует Nation News заявление МИД Китая. Тайвань решил ответить Пекину военными учениями на юге острова, сообщает
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