В ХМАО Роспотребнадзор ищет пострадавших от лоукостера Utair

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к авиаперевозчику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО Роспотребнадзор ищет пострадавших от сотрудничества с авиакомпанией Utair для коллективного обращения в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Управление Роспотребнадзора по ХМАО продолжают поступать обращения потребителей с жалобой на авиакомпанию Utair в связи с отменой рейсов, а также задержкой в возврате денежных средств за несостоявшиеся перелеты. Из обращений следует, что потребители обращаются в авиакомпанию Utair за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика либо получают, но с нарушением сроков, установленных Воздушным законодательством России», — сообщают в ведомстве.

В Связи с этим ведомство предлагает жителям, пострадавшим от компании Utair, присоединиться к групповому судебному иску. Чтобы присоединиться к коллективному иску, необходимо направить в Роспотребнадзор заявление, копии билетов, документ с претензией к перевозчику и ответ авиакомпании. За уточнениями журналист URA.RU обратился в компанию Utair. На момент публикации ответа на вопросы журналиста не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты. Семья, не воспользовавшаяся услугами компании из-за болезни ребенка, не смогла получить возврат денег за билеты от перевозчика и обратилась в суд.