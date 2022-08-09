Градозащитник оценил будущее скандального Сада соловьев в Перми

10 августа 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Денис Галицкий надеется, что до коттеджей в Саду соловьев не дойдет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экологический парк «Сад соловьев» в Перми смогут застроить не коттеджами, а нежилой недвижимостью. Такое мнение выразил пермский градозащитник Денис Галицкий, комментируя решение суда, разрешившего накануне смену зонирования территории парка в долине реки Уинка. По мнению Галицкого, отчасти защитить Сад соловьев сможет новый Генплан города. «Принятие нового Генплана Перми тоже несколько защитит долину р. Уинка, но только от жилой застройки. Новый Генплан разрабатывали, чтобы он больше никогда никому ничего не помешал построить, поэтому Сад Соловьев допустимо будет застроить нежилой недвижимостью», — пишет эксперт в Telegram. Галицкий отмечает, что решение Пермского краевого суда еще не окончательное, будет подана жалоба в апелляционный суд, находящийся в Н. Новгороде. Ранее URA.RU сообщало, что суд 9 августа удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль реки Уинка — вместо зоны парков суд согласился установить здесь зону садовых и дачных участков. Против этого выступали экоактивисты, которые много лет обустраивают на этой территории Сад соловьев, городские и краевые власти.

Экологический парк «Сад соловьев» в Перми смогут застроить не коттеджами, а нежилой недвижимостью. Такое мнение выразил пермский градозащитник Денис Галицкий, комментируя решение суда, разрешившего накануне смену зонирования территории парка в долине реки Уинка. По мнению Галицкого, отчасти защитить Сад соловьев сможет новый Генплан города. «Принятие нового Генплана Перми тоже несколько защитит долину р. Уинка, но только от жилой застройки. Новый Генплан разрабатывали, чтобы он больше никогда никому ничего не помешал построить, поэтому Сад Соловьев допустимо будет застроить нежилой недвижимостью», — пишет эксперт в Telegram. Галицкий отмечает, что решение Пермского краевого суда еще не окончательное, будет подана жалоба в апелляционный суд, находящийся в Н. Новгороде. Ранее URA.RU сообщало, что суд 9 августа удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль реки Уинка — вместо зоны парков суд согласился установить здесь зону садовых и дачных участков. Против этого выступали экоактивисты, которые много лет обустраивают на этой территории Сад соловьев, городские и краевые власти.