В курганском протестном районе выбрали нового главу

В селе Глядянское прошли выборы главы Притобольного района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области, где часть чиновников отказалась от идеи преобразования в округ, 10 августа прошли выборы главы района. О новом руководителе администрации сообщил бывший пиарщик губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале.

По результатам конкурса днем ранее претенденты получили рейтинг: Дмитрий Спиридонов — 13,9 балла, Ирина Посохова — 9,2 балла и были зарегистрированы кандидатами. «Новым главой Притобольного района избран Дмитрий Спиридонов. На сегодняшнем заседании районной думы за него проголосовали 10 депутатов из 12 присутствовавших», — пишет бывший пиарщик о результатах голосования. Ранее Притобольным районом руководила Лариса Злыднева. После ее ухода в отставку 11 июля обязанности руководителя администрации легли на ее заместителя Сергея Комогорова.

Депутаты районной думы под председательством Галины Кубасовой заслушали программы кандидатов. В итоге предпочтение было отдано Спиридонову. 38-летний Спиридонов был руководителем администрации Шмаковского сельсовета в Кетовском районе с октября 2017 года по июнь 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Притобольного района отказались от преобразования в округ. Руководители сельсоветов района с 2019 года блокируют реформу, что уже обернулось отставкой двум главам Притоболья.