В Березниках возле большого провала выявили сейсмоактивность

Сейсмоактивность в районе БШСУ фиксируется несколько дней подряд Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Березниках (Пермский край) за последние несколько дней зафиксированы десятки сейсмических событий. Они расположены рядом с самой большой воронкой, образовавшейся несколько лет назад в результате техногенной аварии на руднике «Уралкалия». Информация о мониторинге наблюдения за опасной зоной размещена на сайте администрации Березников.

«На основании отчета Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН подведены комплексные итоги наблюдения за ситуацией на БКПРУ-1 за период с 29 июля по 4 августа. За отчетный период мобильной сейсмологической системой, развернутой в районе опасной зоны БШСУ [березниковского шахтостроительного управления], зарегистрировано 57 сейсмических событий. Эпицентры располагались к югу от воронки на ж/д путях», — сказано на сайте мэрии.

Неделей ранее в этом же районе было зарегистрировано 30 сейсмических событий. Сейчас размеры воронки, образовавшейся вблизи шахтостроительного управления, составляют 135 на 144 метра. Ранее в этом году власти Березников были вынуждены закрыть здание техникума, расположенного по улице Свободы неподалеку от другого провала. Выяснилось, что зданию угрожает деформация в связи с подвижкой грунта.