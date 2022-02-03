В Березниках из-за провала закрывают здание техникума

Березниковский техникум переедет в другое здание Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Березников (Пермский край) приняли решение прекратить эксплуатацию здания политехнического колледжа по улице Свободы, 43. Решение принято рабочей группой при комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, говорится на официальной странице мэрии Березников во «ВКонтакте». Отмечается, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке БКПРУ-1 «Уралкалия».

«В связи с полученными оценками мониторинга принято решение прекратить эксплуатацию здания техникума до конца первого квартала 2022 года. Учебный процесс до завершения учебного года будет организован в помещениях техникума на Советском проспекте, 17. В то же время рассматривается возможность использовать для образовательного процесса другие здания, находящиеся в муниципальной собственности», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным прогнозам от 2013 года, подвижки грунта у здания Березниковского политехнического техникума должны подойти к предельным допустимым значениям в 2022 году. Они были рассчитаны исходя «из индивидуальных особенностей и состояния постройки здания», отмечают в мэрии. Дополнительные расчеты, проведенные Федеральным исследовательским центром УРО РАН (Пермский филиал) в октябре 2021 года, показали, что предельные деформации учебного корпуса могут произойти к 2025 году. Тем не менее власти решили закрыть корпус колледжа.

Ранее о ситуации с провалами в Березниках президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона признался, что ситуация в городе сложная. Сейчас власти расселяют жителей в правобережную часть города, где уже несколько лет ведется строительство ЖК «Любимов». Также проблема обсуждалась главой государства с гендиректором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Бизнесмен заверил Путина, что почва в зоне техногенной аварии проваливаться перестала.

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