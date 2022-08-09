В ХМАО бизнесмен за год обманул государство на 3 миллиона рублей

Предприниматель получал субсидии по подложным документам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югорске (ХМАО) бизнесмен за год получил от службы занятости, по подложным данным, субсидий почти на три с половиной миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО.

«Предприниматель неоднократно оформлял фиктивные трудовые отношения с жителями района и не менее 6 раз представлял в центр занятости населения подложные документы. На их основании путем обмана незаконно получил денежные средства в общей сумме более 3 миллионов 400 тысяч рублей в виде субсидии на возмещение затрат по трудоустройству граждан в рамках государственной программы ХМАО „Поддержка занятости населения“, целью которой является предоставление финансовой помощи предпринимателям для создания дополнительных рабочих мест», — сообщили в ведомстве.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за совершение шести преступлений по статье УК РФ «Мошенничество». На имущество подозреваемого наложен арест. За содеянное бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из ХМАО пойдет под суд за схему с «мертвыми душами». Бизнесмен из Советского района отчитывался о выплате зарплаты сотрудникам, которые у него никогда не работали. За три года мужчина сумел таким способом получить субсидий на 5 миллионов рублей.