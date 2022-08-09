Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге от Кунашака до Муслюмово в Челябинской области в ДТП погиб 53-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель «Оки» врезался в дорожное ограждение.

«На 16 километре автодороги „Кунашак-Муслюмово“ на территории Кунашакского района водитель 1969 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на правую обочину и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Там добавили, что сотрудниками полиции выясняются обстоятельства ДТП. Проводится служебная проверка.

Ранее на М-5 «Урал» в Ашинском районе на ходу загорелась фура. Участники движения помогли водителю потушить грузовик до приезда пожарных.

Водитель скончался до приезда скорой помощи Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области