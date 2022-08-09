09 августа 2022

В ДТП под Челябинском погиб водитель. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК региональной системе здравоохранения. Челябинск, скорая помощь
Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото:

На дороге от Кунашака до Муслюмово в Челябинской области в ДТП погиб 53-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель «Оки» врезался в дорожное ограждение.

«На 16 километре автодороги „Кунашак-Муслюмово“ на территории Кунашакского района водитель 1969 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на правую обочину и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Там добавили, что сотрудниками полиции выясняются обстоятельства ДТП. Проводится служебная проверка.

Ранее на М-5 «Урал» в Ашинском районе на ходу загорелась фура. Участники движения помогли водителю потушить грузовик до приезда пожарных.

Водитель скончался до приезда скорой помощи
Фото:
Фото:

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На дороге от Кунашака до Муслюмово в Челябинской области в ДТП погиб 53-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель «Оки» врезался в дорожное ограждение. «На 16 километре автодороги „Кунашак-Муслюмово“ на территории Кунашакского района водитель 1969 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на правую обочину и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Там добавили, что сотрудниками полиции выясняются обстоятельства ДТП. Проводится служебная проверка. Ранее на М-5 «Урал» в Ашинском районе на ходу загорелась фура. Участники движения помогли водителю потушить грузовик до приезда пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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