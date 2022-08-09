Выброс из трубы заметили в микрорайоне Шевелевка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Шевелевка, по словам местного жителя, отходы из ливневой канализации сливают в реку Тобол. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». В этом микрорайоне рядом с Тоболом расположен пляж.

«В Шевелевке сливают отходы в Тобол. <…> Запах, конечно, бодрящий», — рассказал пользователь Константин Сметанин в посте и в прикрепленном к нему видео в группе «Реальный Курган».

9 августа на место выехали сотрудники компании «Водный Союз». Выяснилось, что эта труба не находится на балансе предприятия. Специалисты обследовали территорию и обнаружили, что аварий на сетях водопровода либо канализации в этом районе нет. «Вместе с тем, руководство компании будет держать ситуацию на контроле, в том числе запланирована встреча с представителями администрации города для более детального выяснения причин случившегося сброса», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. На пост в соцсетях обратили внимание представители областного департамента природных ресурсов. «Вопрос принят и передан на рассмотрение специалистам, о результатах сообщим дополнительно в течение трех дней», — ответили они.

Ранее выяснилось, что в районе парка «Царево Городище» в Тоболе количество нефтепродуктов превышало норму в 6,6 раз. В пробах питьевой и природный воды централизованной системы ОСВ Центр города не выявили превышений многолетних мониторинговых наблюдений по показателю «нефтепродукты».