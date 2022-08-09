На курганской границе задержали 390 тонн опасных фруктов

Абрикосы и персики, поступившие на курганскую границу, были заражены плодожорками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Казахстана, Армении, Китая и Азербайджана пытались провести зараженные фрукты и овощи через курганскую границу. Всего на границе задержали более 540 тонн импортных продуктов. Об этом говорится на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«За семь месяцев 2022 года на территории Челябинской и Курганской областей выявлено 46 случаев поступления более 540 тонн зараженных овощей и фруктов. Из них в 31 случае 390 тонн нектаринов, черешни, винограда, слив, яблок, киви и хурмы были заражены карантинными видами щитовок. Плоды поступили из Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Китая, Киргизии и Ирана», — указано в сообщении.

В том числе 32 тонны яблок, персиков, абрикосов и нектаринов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии были заражены восточной и персиковой плодожорками. Еще 19 тонн Черешни были заражены бурой монилиозной гнилью, а 94,3 тонны томатов — томатной молью. При этом после обеззараживания и проведения исследований томаты допустили к продаже.

Также часть продукции, которая бала заражена повиликой и вирусом коричневой морщинистости, уничтожили в рамках природоохранного законодательства. Соответствующие результаты подтверждены фитосанитарной экспертизой.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе сотрудники пограничного ветконтроля остановили для досмотра несколько партий китайского собачьего корма. После исследований 5,88 тонны продукции корма допустили к продаже на территории региона.