Министерства попросили увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей

Правительственная комиссия обсудила бюджет на ближайшие несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые министерства и ведомства направили в правительство РФ заявки об увеличении расходов бюджета на 5 триллионов рублей в год с 2023 по 2025 год. Об этом рассказали в Минфине РФ после заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

«Рабочей группой правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период были рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 триллионов рублей ежегодно», — сообщается на сайте Минфина РФ.

Ранее в Министерстве финансов РФ призвали снизить на 1,6 триллиона рублей расходы по госпрограммам к 2025 году. В мае Минфин РФ отчитался о дефиците бюджета впервые за четыре месяца 2022 года (с января по апрель). Также министерство ожидает дефицита бюджетов регионов в следующие два года.