Таможня не признает контрабанду сигарет из Казахстана в Курган

В Кургане продают сигареты из Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская таможня, к ведению которой относится Курганская область, отказалась считать ввоз сигарет из Казахстана контрабандой. Об этом редакции URA.RU сообщили в таможенном управлении в ответе на запрос.

«Между Казахстаном, Республикой Беларусь и Российской Федерации действует договор о Евразийском Экономическом Союзе. В связи с чем провоз табачной продукции не может быть квалифицирован как контрабанда», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в таможенном управлении добавили, что реализация подобной продукции на территории РФ, может подпадать под уголовную и административную ответственность по статьям за незаконное предпринимательство, продажу продукции без маркировки, а также за нарушение изготовителем технического регламента. В таможне заявили, что контроль за продажей таких сигарет находится в ведении сотрудников МВД и Роспотребнадзора. Именно эти организации и принимают решение о возбуждении уголовных дел.

В свою очередь Тюменское таможенное управление сообщило, что за период с 2018 года, с момента создания мобильных групп, на границе с Казахстаном ими было досмотрено более 16 тысяч автомобилей. Было изъято 130 860 пачек сигарет.

Как ранее писало URA.RU Курганскую область заполонила табачная продукция из Республики Беларусь и Республики Казахстан. Пачки сигарет продаются подпольно в районе Некрасовского рынка, Альфа-Базы, а также в местах продажи овощей и фруктов.