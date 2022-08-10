Мэр Горловки: с ВСУ ведется сильный бой у поселка Зайцево

Мэр Горловки сообщил о серьезных обстрелах ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Зайцево ведется сильный бой с ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки в Донецкой области Иван Приходько.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал мэр в своем telegram-канале.

Приходько также сообщил, что ВСУ утром 10 августа также уничтожили школу №28 в поселке Байрак. Мэр посоветовал горожанам оставаться в укрытиях и по возможности не перемещаться по городу.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса.