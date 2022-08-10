Мэр Горловки: с ВСУ ведется сильный бой у поселка Зайцево

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, гранатомет, схрон, арсенал, автоматы, тайник, боевое оружие
Мэр Горловки сообщил о серьезных обстрелах ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Зайцево ведется сильный бой с ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки в Донецкой области Иван Приходько.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал мэр в своем telegram-канале.

Приходько также сообщил, что ВСУ утром 10 августа также уничтожили школу №28 в поселке Байрак. Мэр посоветовал горожанам оставаться в укрытиях и по возможности не перемещаться по городу.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса.

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В районе поселка Зайцево ведется сильный бой с ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки в Донецкой области Иван Приходько. «Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал мэр в своем telegram-канале. Приходько также сообщил, что ВСУ утром 10 августа также уничтожили школу №28 в поселке Байрак. Мэр посоветовал горожанам оставаться в укрытиях и по возможности не перемещаться по городу. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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