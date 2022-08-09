09 августа 2022

В Перми за полмиллиона рублей продается легальный игровой клуб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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PlayStation Plus Party. Екатеринбург, игровая приставка, игровой автомат, playstation
В клубе клиенты смогут поиграть на консолях PlayStation 4 Фото:

В Индустриальном районе Перми за 500 тысяч рублей продается клуб для геймеров с игровыми консолями PlayStation 4. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается готовый бизнес. Игровой клуб с консолями PS4. Работает более 6 лет. Имеется все необходимое — барная стойка, диваны, столики, установлены видеонаблюдение, вентиляция, кондиционер, авторское оформление. Есть наработанная клиентура», — указано в объявлении.

Уточняется также, что у клуба есть аккаунты в соцсетях, а заведение расположено в проходном месте. Причиной продажи владелец назвал смену деятельности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается яхт-клуб с причалами и матросами. За актив продавец запросил 30 миллионов рублей.

У клуба есть аккаунты в соцсетях, а само заведение расположено в проходном месте
Фото:

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В Индустриальном районе Перми за 500 тысяч рублей продается клуб для геймеров с игровыми консолями PlayStation 4. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается готовый бизнес. Игровой клуб с консолями PS4. Работает более 6 лет. Имеется все необходимое — барная стойка, диваны, столики, установлены видеонаблюдение, вентиляция, кондиционер, авторское оформление. Есть наработанная клиентура», — указано в объявлении. Уточняется также, что у клуба есть аккаунты в соцсетях, а заведение расположено в проходном месте. Причиной продажи владелец назвал смену деятельности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается яхт-клуб с причалами и матросами. За актив продавец запросил 30 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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