В клубе клиенты смогут поиграть на консолях PlayStation 4 Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Индустриальном районе Перми за 500 тысяч рублей продается клуб для геймеров с игровыми консолями PlayStation 4. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается готовый бизнес. Игровой клуб с консолями PS4. Работает более 6 лет. Имеется все необходимое — барная стойка, диваны, столики, установлены видеонаблюдение, вентиляция, кондиционер, авторское оформление. Есть наработанная клиентура», — указано в объявлении.

Уточняется также, что у клуба есть аккаунты в соцсетях, а заведение расположено в проходном месте. Причиной продажи владелец назвал смену деятельности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается яхт-клуб с причалами и матросами. За актив продавец запросил 30 миллионов рублей.