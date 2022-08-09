В МЧС пермякам прояснили ситуацию с дымкой и запахом гари

Дымка уйдет с дождями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о ситуации с запахом гари в воздухе на территории региона. Пермяков попросили соблюдать спокойствие.

«Сегодня, 10 августа, жители и гости Пермского края могут ощущать запах гари в воздухе, наблюдать дымку. Это обусловлено природными пожарами в ХМАО, дым от которых пришел с преобладающим направлением ветра в сторону Пермского края со Свердловской области. Рекомендуем жителям и гостям края соблюдать спокойствие», — сообщили в официальной группе МЧС Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с прогнозом, на севере Пермского края в ближайшее время ожидается прохождение интенсивных осадков и смена направления ветра на запад, вследствие которых дым и смог уйдут. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать защитные маски, закрыть окна в помещении, пить больше воды и ограничить физическую активность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ожидаются грозы, шквалы и град. Вместе с осадками придет похолодание.