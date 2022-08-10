Хакеры взломали сайт американской компании, производящей HIMARS

Хакеры провели атаку на корпорацию Lockheed Martin Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская хакерская группировка Killnet произвела кибератаку на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая разрабатывает реактивную систему залпового огня HIMARS и ракетный комплекс Javelin. Хакеры уточнили, что успешно взломали сайт.

«В настоящий момент не работает авторизация для сотрудников и система авторизации карточкой NASA. Также Killnet смогли получить данные всех кандидатов на работу на американском оборонном предприятии», — передает telegram-канал RT.

Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Этим оружием Киев нанес удар по СИЗО в Еленовке. 9 августа Пентагон сообщил, что США перестанут поставлять HIMARS Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.