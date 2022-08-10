Хакеры взломали сайт американской компании, производящей HIMARS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Хакеры провели атаку на корпорацию Lockheed Martin Фото:

Российская хакерская группировка Killnet произвела кибератаку на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая разрабатывает реактивную систему залпового огня HIMARS и ракетный комплекс Javelin. Хакеры уточнили, что успешно взломали сайт.

«В настоящий момент не работает авторизация для сотрудников и система авторизации карточкой NASA. Также Killnet смогли получить данные всех кандидатов на работу на американском оборонном предприятии», — передает telegram-канал RT.

Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Этим оружием Киев нанес удар по СИЗО в Еленовке. 9 августа Пентагон сообщил, что США перестанут поставлять HIMARS Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Российская хакерская группировка Killnet произвела кибератаку на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая разрабатывает реактивную систему залпового огня HIMARS и ракетный комплекс Javelin. Хакеры уточнили, что успешно взломали сайт. «В настоящий момент не работает авторизация для сотрудников и система авторизации карточкой NASA. Также Killnet смогли получить данные всех кандидатов на работу на американском оборонном предприятии», — передает telegram-канал RT. Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Этим оружием Киев нанес удар по СИЗО в Еленовке. 9 августа Пентагон сообщил, что США перестанут поставлять HIMARS Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...