Кадыров дал украинским военным шанс спастись

09 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал об украинском солдате, который попал в плен к командиру спецназа «Ахмат» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских военных остался последний шанс сдаться и спасти свои жизни. Такое заявление в своем telegram-канале сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Вот такой „информационный трофей“ попал в гости к и. о. командира спецназа „Ахмат“ Ахмеду Сайдарханову „Комбат“. Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулеметчик. Александру крупно повезло — он цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное. Я советую „коллегам“ Александра прислушаться к его словам и сдаться в плен. Тем самым, они сохранят свои жизни. Иначе будет поздно. Второго такого шанса на этом направлении просто не будет», — написал Кадыров. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо отодвинуть украинские войска как можно дальше от Донецка, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что по ходу спецоперации географические задачи российской армии изменились, сообщает телеканал 360.

У украинских военных остался последний шанс сдаться и спасти свои жизни. Такое заявление в своем telegram-канале сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Вот такой „информационный трофей“ попал в гости к и. о. командира спецназа „Ахмат“ Ахмеду Сайдарханову „Комбат“. Зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулеметчик. Александру крупно повезло — он цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное. Я советую „коллегам“ Александра прислушаться к его словам и сдаться в плен. Тем самым, они сохранят свои жизни. Иначе будет поздно. Второго такого шанса на этом направлении просто не будет», — написал Кадыров. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо отодвинуть украинские войска как можно дальше от Донецка, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что по ходу спецоперации географические задачи российской армии изменились, сообщает телеканал 360.