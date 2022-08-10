Кардиолог Серебрянский: неразделенная любовь грозит смертью

Людям нельзя отказываться от чувств, несмотря на неудачи, отметил Юрий Серебрянский Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

От неразделенной любви может произойти синдром разбитого сердца. Он, в свою очередь, чреват смертью. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский.

«В жизни каждый влюбляется, и бывает неудачный исход этой любви. Тогда наступает стрессовая ситуация и развиваются тяжелые изменения в сердце. Это миокардиодистрофия и это не всегда происходит с выраженными коронарными проявлениями. Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и происходит в мышцах сердца кровоизлияние, может произойти смертельный исход. Такие случаи были и причина смерти была указана — синдром разбитого сердца», — объяснил Юрий Серебрянский.

Кардиолог также утверждает, что синдром разбитого сердца зачастую происходит из-за любви и является одной из ведущих причин тревожности. «Особенно если происходит неожиданная потеря человека. И мы говорим не только о партнере. Это могут быть близкие родственники, родители, друзья, которых человек очень любит. Сердце не выдерживает, происходит разрыв, кровь выходит и сердце перестает сокращаться. Человек умирает», — рассказал Юрий Серебрянский.

При этом отказываться от чувств и любви нельзя, подчеркнул специалист. «Человек больше страдает не столько от того, что сам перестал любить, а от того, что его вдруг больше не любят. Когда ты любим, то возникает момент для жизни, полета и созидания. Разлюбив, возникает пустота, и стремление к чему-то пропадает. Не бойтесь и позволяйте себя любить, но берегите нервы и сердце во избежание болезней и синдромов», — заключил Юрий Серебрянский.