09 августа 2022

Бизнесмену Лакницкому позволили снести ветхие дома в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, лакницкий олег
Олег Лакницкий построит новый квартал за семь лет Фото:

Компания «ТрестЮг», собственником которой является бизнесмен Олег Лакницкий, подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КТР), в рамках которого в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов. На месте снесенного жилья появится новый микрорайон, сообщает пресс-служба мэрии.

«Аукцион состоялся 27 июля текущего года. По его результатам комплексным развитием территории в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской займется ООО СЗ „ТрестЮг“», — говорится в документации.

Договор о КТР подписан 9 августа. Общая площадь территории жилой застройки — 12,24 гектар. На данном земельном участке можно будет построить 134 тысячи квадратных метров жилья. Застройщик планирует построить новые высотные здания с соответствующей инфраструктурой в течение семи лет.

Ранее компания «ТрестЮг» победила в аукционе по строительству нового жилого квартала. Застройщик предложил на торгах 6 млн 458 тысяч рублей.

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Компания «ТрестЮг», собственником которой является бизнесмен Олег Лакницкий, подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КТР), в рамках которого в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов. На месте снесенного жилья появится новый микрорайон, сообщает пресс-служба мэрии. «Аукцион состоялся 27 июля текущего года. По его результатам комплексным развитием территории в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской займется ООО СЗ „ТрестЮг“», — говорится в документации. Договор о КТР подписан 9 августа. Общая площадь территории жилой застройки — 12,24 гектар. На данном земельном участке можно будет построить 134 тысячи квадратных метров жилья. Застройщик планирует построить новые высотные здания с соответствующей инфраструктурой в течение семи лет. Ранее компания «ТрестЮг» победила в аукционе по строительству нового жилого квартала. Застройщик предложил на торгах 6 млн 458 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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