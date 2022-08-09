Бизнесмену Лакницкому позволили снести ветхие дома в Челябинске

10 августа 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Олег Лакницкий построит новый квартал за семь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «ТрестЮг», собственником которой является бизнесмен Олег Лакницкий, подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КТР), в рамках которого в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов. На месте снесенного жилья появится новый микрорайон, сообщает пресс-служба мэрии. «Аукцион состоялся 27 июля текущего года. По его результатам комплексным развитием территории в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской займется ООО СЗ „ТрестЮг“», — говорится в документации. Договор о КТР подписан 9 августа. Общая площадь территории жилой застройки — 12,24 гектар. На данном земельном участке можно будет построить 134 тысячи квадратных метров жилья. Застройщик планирует построить новые высотные здания с соответствующей инфраструктурой в течение семи лет. Ранее компания «ТрестЮг» победила в аукционе по строительству нового жилого квартала. Застройщик предложил на торгах 6 млн 458 тысяч рублей.

Компания «ТрестЮг», собственником которой является бизнесмен Олег Лакницкий, подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КТР), в рамках которого в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов. На месте снесенного жилья появится новый микрорайон, сообщает пресс-служба мэрии. «Аукцион состоялся 27 июля текущего года. По его результатам комплексным развитием территории в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской займется ООО СЗ „ТрестЮг“», — говорится в документации. Договор о КТР подписан 9 августа. Общая площадь территории жилой застройки — 12,24 гектар. На данном земельном участке можно будет построить 134 тысячи квадратных метров жилья. Застройщик планирует построить новые высотные здания с соответствующей инфраструктурой в течение семи лет. Ранее компания «ТрестЮг» победила в аукционе по строительству нового жилого квартала. Застройщик предложил на торгах 6 млн 458 тысяч рублей.